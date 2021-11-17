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İstanbullular toplu taşımaya binecek kart bulamıyor! Kartı olanlarsa para yükleyemiyor! İstanbulkart makineleri hala bozuk

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Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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İstanbullular toplu taşımaya binecek kart bulamıyor! Kartı olanlarsa para yükleyemiyor! İstanbulkart makineleri hala bozuk

Yıllardır bakımı yapılmayan İstanbulkart makineleri İstanbullulara zorluk çıkartmaya devam ediyor. Aylardır arızalı olan makineler nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken CHP'li İBB'nin ihalesi ise bir türlü sonuçlanmadı. Öte yandan birçok bayide kart bulunmazken, biletmatiklerde ise 'İstanbulkart yoktur' yazılı uyarılar dikkat çekiyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2.5 yıldır bakımını yapmadığı İstanbulkart makineleri bozulmaya başladı. Binlerce vatandaş seyahat edebilmek için kart bulamadığı için dert yandı. Birçok bayide kart bulunmazken, biletmatiklerde ise 'İstanbulkart yoktur' yazılı uyarılar dikkat çekiyor.

İBB iştiraki BELBİM tarafından 1 Kasım'da 1 milyon 500 bin adet İstanbulkart ihalesi yapılmasına rağmen henüz ihale sonucu yayımlanmadı. Teklif değerlendirmenin tamamlanmış olmasına rağmen yönetimin sonuç ilanını yayımlamaması, kartların kim ve hangi şirket tarafından ne kadar maliyetli alındığının görülememesi de kafalarda soru işareti bıraktı.

VATANDAŞ PERİŞAN
Toplu taşımada kullanılan biletmatiklere para yüklemek isteyen İstanbulluların çilesi de bitmek bilmiyor. Sürekli arızalı ve kapalı olan biletmatikler nedeniyle kart yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşuyor.

Özellikle metrolarda bulunan İBB'ye ait İstanbulkart satış ve dolum noktalarının birçoğunun servis dışı olması nedeniyle ortaya çıkan görüntülerle beraber İstanbullular servis dışı olan makinelerin bir an önce tamir edilmesini bekliyor.

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