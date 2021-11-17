Son dakika: İstanbul merkezli 8 ilde ’bilet’ dolandırıcılarına operasyon: 36 kişi gözaltında

Usulsüz biçimde uçak bileti düzenleyip satarak havayolu şirketlerini zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz biçimde bilet düzenledikleri için acente yetkilerine son verilen ancak yabancı kişiler üzerine acente kurup bilet satarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Sattıkları biletlerin tutarlarını havayolu şirketlerine ödemedikleri belirlenen zanlılara yönelik İstanbul merkez olmak üzere Düzce, Ağrı, İzmir, Denizli, Hatay, Van ve Gaziantep'te operasyon düzenlendi.

46 şüpheliden 36'sı gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda belge ve doküman ele geçirildiği belirtildi.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.