Son dakika: İstanbul merkezli 8 ilde 'bilet' dolandırıcılarına operasyon: 36 kişi gözaltında
Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 8 ilde yabancı kişilerin üzerlerine açtıkları acenteler aracılığı ile bilet satan ve ilgili havayolu şirketine ödemeleri gereken bilet tutarlarını ödemeyerek maddi zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. 36 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.
Usulsüz biçimde uçak bileti düzenleyip satarak havayolu şirketlerini zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz biçimde bilet düzenledikleri için acente yetkilerine son verilen ancak yabancı kişiler üzerine acente kurup bilet satarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Sattıkları biletlerin tutarlarını havayolu şirketlerine ödemedikleri belirlenen zanlılara yönelik İstanbul merkez olmak üzere Düzce, Ağrı, İzmir, Denizli, Hatay, Van ve Gaziantep'te operasyon düzenlendi.
46 şüpheliden 36'sı gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda belge ve doküman ele geçirildiği belirtildi.
Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.