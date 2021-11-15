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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşmesi' CHP'yi rahatsız etti! Ümit Kocasakal: Lafa gelince Atatürkçüsünüz

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Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’helalleşmesi’ CHP’yi rahatsız etti! Ümit Kocasakal: Lafa gelince Atatürkçüsünüz

Sosyal medya hesabından 'helalleşme' videosu paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tabanında rahatsızlığa neden oldu. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren CHP'li eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, "Helalleşme adı altında kimi, kimleri katliamcı ilan ediyordu? Ama lafa gelince Atatürk'ün partisi, ama lafa gelince Atatürkçüsünüz değil mi?" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "helalleşme" paylaşımı ile tabanı kadar parti ile özdeşleşmiş, kongrelerde rakibi olmuş isimlerin de tepkisini çekti.

O isimlerden biri de eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal oldu.

Kocasakal, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nu ve CHP yönetimini hedef aldı.

"LAFA GELİNCE ATATÜRK'ÜN PARTİSİ"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatan Kocasakal, "Duydunuz mu? Kemal Bey helalleşme yolculuğuna çıkma kararı almış! Affetmeyi ve affedilmeyi kucaklayarak helallik istemeyi başarmak gerekiyormuş! Bu, iktidardan daha önemli bir vizyonmuş. Helalleşme adı altında kimi, kimleri katliamcı ilan ediyordu? Ama lafa gelince Atatürk'ün partisi, ama lafa gelince Atatürkçüsünüz değil mi?

"SEYİT RIZA'YI DA ONURSAL ÜYE YAPARSINIZ"

Anlaşılıyor ki af dilenip, helalleşilecek ve bu şekilde kapatılacak ilk yara 'Dersim katliamı' Seyit Rıza'yı da onursal üye yaparsınız artık!" ifadelerini kullandı.

"CANAN HANIMI KIRACAK HALİNİZ YOK"

Kocasakal, Türkiye'nin tek parti dönemine ait tartışmalı konularını da hatırlattığı paylaşımında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da hedef aldı.

Kaftancıoğlu'nun geçmişte yaptığı sözde Ermeni soykırımı paylaşımlarını hatırlatarak, "Bu arada her ne kadar, maratonlarda tişörtlerde 1919, 1923 varsa da, Sayın Çelebi'nin dediği gibi zihinlerde 1915 var. O nedenle 1915 Ermeni soykırımı ile de 'yüzleşilmeli', helalleşilip kucaklaşılmalı. Herhalde 1919 Canan Hanım'ı kıracak halleri yok." dedi.

"PARTİMİN YARATTIĞI DERİN YARALAR"

Kılıçdaroğlu gündeme gelen ve tepkilere neden olan videosunda, "Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemeyeceğimizi artık biliyoruz. Onun için artık helalleşme zamanıdır. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım, şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum." ifadelerine yer vermişti.

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