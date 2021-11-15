Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’helalleşmesi’ CHP’yi rahatsız etti! Ümit Kocasakal: Lafa gelince Atatürkçüsünüz

"PARTİMİN YARATTIĞI DERİN YARALAR"

Kılıçdaroğlu gündeme gelen ve tepkilere neden olan videosunda, "Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemeyeceğimizi artık biliyoruz. Onun için artık helalleşme zamanıdır. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım, şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum." ifadelerine yer vermişti.