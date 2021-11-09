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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kuyruklu yalanı' kısa sürdü! O iddiaları asılsız çıktı

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Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’kuyruklu yalanı’ kısa sürdü! O iddiaları asılsız çıktı

CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, asılsız iddialarına bir yenisini daha ekledi. Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Kuzuören ve Fındıklı köylerinde elektrik olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun yalanı kısa sürdü, bahsedilen yerlerde herhangi bir problem olmadığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun sözlerini değerlendiren Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman; “Bizim oralarda bu konuşmaya ‘kuyruklu yalan’ derler” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yine bir skandala imza attı. 44 kişi ile Erzincan ziyaretinde yaşadıklarını anlatan Kılıçdaoğlu, Tercan ilçesine bağlı Kuzuören ve Fındıklı köylerinde elektrik olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada,"Milletvekili arkadaşlarım Türkiye'nin bütün il ve ilçelerine gidiyorlar. Bütün ilçeleri, büyük köyleri, STK'ları ve meslek kuruluşlarını gezerek sorunlarını dinliyorlar. Sonra ben gidiyorum. Vatandaş kendini yalnız hissediyor, derdini anlatacak kimseleri arıyor. Giden, emek harcayan, gecesi gündüzü çalışmakla geçen bütün vekil arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim.

Erzincan'a 21'i milletvekili 44 arkadaşımız gitti. Herkesin derdini rapora bağladılar. Arkadaşlarımızın düzenledikleri raporlar bir akademik çalışma boyutundadır. Bu raporların mutlaka değerlendirilmesi lazım. Acı olan bir şeyi ifade edeyim. Tercan Kuzuören köyü ve çevresindeki 6 köyde elektrik yok. Sarayın haberi var mı? Zaten Saray'ın Türkiye'den haberi yok ki" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik yok' dediği köylerde ve hatta Tercan ilçesine bağlı 71 köyün hiç birinde herhangi bir elektrik probleminin olmadığını anlaşıldı. 'Zifiri karanlıkta yaşıyorlar' dediği Fındıklı köyünde daha iki yıl önce tesis yenileme çalışmaları yapıldı. CHP Genel Başkanının iddia ettiği ilçe köylerinden ise son yıllarda normal kesintiler dışında herhangi bir şikayetinde kaymakamlık veya valiliğe gelmediği de öğrenildi.

Konuya bahsi geçen Fındıklı ve Kuzuören Köylerinde geçtiğimiz yıl ise KÖYDES projesi ile 200 bin liraya içme suyu ve isale hattı yenilendi. Köylerde herhangi bir ulaşım sorununun da olmaması ile birlikte bu yaz ayında menfez çalışmaları da tamamlandı. KÖYDES projesi ile devam eden çalışmalar kapsamında ise içme suyu çalışmalarının bir hafta içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini değerlendiren Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan'da hiçbir alanda kalıcı bir elektrik veya su problemi olmadığını "Kemal Kılıçdaroğlu, bu gün grup toplantısında Tercan'da bulunan iki köyümüzde elektrik olmadığını söyleyerek yeni bir yalana daha imza attı. Bu yalan siyasetinden asla vazgeçmediler. Sadece Tercan'da değil Erzincan'da hiçbir bölgede elektriğin olmaması söz konusu değildir. Bu söylenenlere bizim yörelerde 'Kuyruklu yalan' derler. Devletimizin Erzincan'da yaptıkları ortadır" dedi.

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