Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener neden ağız değiştirdi? İşte PKK-HDP mesajları için kulislerde konuşulan 4 senaryo

Meral Akşener'in "HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırıyoruz", CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kandil'i yerle bir ederiz" manevrası siyasetin ana gündem maddesi oldu. Her iki liderin beklenmedik çıkışı konusunda ortada pek çok soru işareti ve senaryo dolaşıyor. Kulislerde, Akşener'in söylem değişikliğinin nedeni için 4 senaryo çiziliyor. İlk senaryo İYİ Parti tabanında, HDP ile yakınlaşmadan duyulan rahatsızlığın zirve yapması.

TABAN KORKUSU

Meral Akşener'in yurt gezilerinde hem vatandaşlardan hem de İYİ Parti tabanından tepkiler alması söylem değişikliğini doğruluyor. Akşener ve kurmaylarının parti tabanının rahatsızlığını gidermek ve tabanı kontrol altında tutmak için HDP'ye eleştiri dozunu artırdığı iddia ediliyor. İYİ Parti'nin Suriye ve Irak tezkeresine "evet" oyu kullanması ile son olarak Akşener'in "HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırıyoruz" çıkışının, bunun bir sonucu olduğu bildiriliyor.