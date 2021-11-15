Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Lübnan'a kritik ziyaret
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Kasım'da Lübnan'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Çavuşoğlu, Lübnan'ı ziyaret edecek. Söz konusu ziyarette, Lübnan’la ikili ilişkilerin farklı alanlarda daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu'nun Lübnan Dışişleri Bakanıyla yapacağı görüşmelerin yanı sıra, Lübnan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Lübnan'a ziyaret gerçekleştirecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın bakanımız 16 Kasım 2021 tarihinde Lübnan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir. Söz konusu ziyaret marjında gerçekleştirilecek temas ve görüşmelerde, Lübnan'la ikili ilişkilerimizin farklı alanlarda daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır. Sayın Bakanımızın ziyaret vesilesiyle, Lübnan Dışişleri Bakanıyla yapacağı görüşmelerin yanı sıra, Lübnan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.