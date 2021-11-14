Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? Green Card sonuçları ne zaman açıklanır?
Green Card sonuçları ne zaman açıklanır? Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? Amerika Birleşik Devletleri’nde oturma ve çalışma izni almak isteyenlerin başvuru yaptığı Green Card’a yoğun ilgi gösterilmişti. Başvuru tarihlerinin sona ermesinin ardından haftalardır Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. Peki; Green Card sonuçları ne zaman açıklanır? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Green Card sonuçları ne zaman açıklanır? Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? ABD'de yaşamak isteyenlerin başvuru yaptığı Green Card'ta başvuru dönemi 9 Kasım tarihinde sonuçlandı. DV Lottery'e ücretsiz şekilde yapılan başvurunun ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar mülakata çağrılacak. Peki; Green Card sonuçları ne zaman açıklanır?
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card almak için ise öncelikle başvuru şartlarını yerine getirmek ve başvurmak gerekir. Green Card çekilişi için DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde başvuru yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılır.
Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler bilgileri de hatasız bir şekilde girmeliler. Sonrasında ise başvuru sonucunun olumlu olması beklenir. https://www.dvlottery.com/ internet sitesinden yapılan başvurularda istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.
GREEN CARD KİMLERE VERİLİR?
Green Card almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Öncelikle Green Card almak isteyen kişi mutlaka 18 yaşından büyük olmalıdır. Ayrıca Green Card en az lise mezunu olan kişilere verilir. Lise öğrencisi olmayan kişilerde son 5 yıl içinde uzmanlık ve ya eğitim gerektiren bir alanda da mutlaka 2 yıl aralıksız olarak çalışan kişiler Green Card alabilirler.
Green Card almak için İngilizce bilme şartı da aranmaz. İnternet üzerinden başvuru yapan ve başvuruları kabul edilen kişiler Green Card alabilirler. Bunun yanı sıra evli olan kişiler de Green Card'a aynı anda başvurabilirler. Çünkü bu şekilde evli çiftlerin de Green Card alma şansı artacaktır.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Green Card çekilişi(Yeşil Kart kurası) sonuçlarını 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü 20:00'dan itibaren teyit numarası(Confirmation Number) kullanarak sadece ABD Göçmenlik Dairesi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.
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- Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? Green Card sonuçları ne zaman açıklanır?
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