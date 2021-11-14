Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 14 Kasım vaka sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.
14 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 21 bin 624 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 189 oldu.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten ikna desteği istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun" açıklamasında bulundu.
Bir günde toplam 346 bin 642 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 550 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.
En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,95 oldu.
1. doz ortalaması yüzde 89,94 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 367 bin 35 'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
13 KASIM VAKA SAYILARI
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