Hedefleri 2023’de Başkan Erdoğan’ı devirmek! İşte derin kumpasın finansörü

Sahibi olduğu Tigris Financial Group ile özellikle Ortadoğu odaklı faaliyet yürüten Kaplan, aynı zamanda bölgedeki siyasi ve ticari planlarına hizmet etmesi için 'Ortadoğu'ya barış ve demokrasi getirme' argümanı ile UANI, CEP (Counter Extremism Project) ve JFK gibi Ortadoğu'da belirli bir kesimin çıkarlarını destekleyen yapıların kurucusu ve finansörlüğünü yapmasıyla tanınıyor. Eylül 2014'te 'Aşırılıkçı düşüncelerin yarattığı küresel tehditle mücadele amacı taşıdığı' belirtilerek New York'ta kurulan CEP sözde DEAŞ'la mücadele görünümüyle aslında ABD dış politikası doğrultusunda şirketler ve uluslararası karar alıcılara baskıyı hedefliyor.