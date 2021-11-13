Azerbaycan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son dakika haberine göre: Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in faaliyetlerine başarıyla devam ettiği belirtilen kararda, Türkiye'nin, Ortak Merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı aktarıldı.
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde elde ettiği başarı ve sahada oluşan yeni durum sonucu, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından 9 Kasım 2020'de imzalanan "Üçlü Bildiri"de, bölgedeki istikrarın korunması amacıyla öngörülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.
Türkiye'nin uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren Azerbaycan'a güçlü destek verdiği vurgulanan kararda, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi, bunu kolaylaştıracak biçimde iktisadi altyapının inşa ve ihyası için Türkiye'nin önemli girişimlerde bulunduğu ifade edildi.
Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in faaliyetlerine başarıyla devam ettiği belirtilen kararda, Türkiye'nin, Ortak Merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı bildirildi.
TSK personelinin Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin, Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve ulusal çıkarlarının gereği olduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:
"Bu mülahazalarla 16 Ağustos 2010'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla, Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ortak Merkez'in görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, Anayasanın 92. maddesi uyarınca 17 Kasım 2020 tarihli ve 1272 sayılı TBMM kararıyla verilen iznin süresinin 17 Kasım 2021'den itibaren bir yıl uzatılması, Genel Kurulun 10 Kasım 2021 tarihli 17. birleşiminde kabul edilmiştir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bir dizinin daha fişi çekildi! Yalancı dizisi final mi yapıyor? Yalancı bitiyor mu, neden bitiyor?
- Altın yatırımcılarına uyarı peş peşe geldi! Küçük yatırımcı dikkatli olsun! "Geri çekilecek" açıklaması merak uyandırdı...
- 1998'de Türkiye Kupasını kazanan bir futbol takımı Türkiye'yi hangi kupada temsil etme hakkı kazanırdı? Şampiyonlar Ligi ne zaman kuruldu?
- Türkçe sözlüklerde yer alan ve "büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür" anlamına gelen atasözü hangisidir?
- Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler hükümetinin 17 Ekim 2009'daki kabine toplantısı küresel ısınmaya dikkat çekmek için nerede yapılmıştır?
- "Tosun Paşa" adlı filmde, Daver Bey'in düzenlediği kır eğlencesi kapsamında yapılan etkinlikler arasında Tellioğlulları üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir?
- Hangisi "tekfur" kelimesinin kökeninin anlamıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
- 2014'te Fransa'da yalnız ve evinden uzakta bulunan 12 yaşında bir çocuk polise kendini kaçıran bir adamın elinden kaçtığını söylemiş, polisi bir ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır?
- 3600 ek gösterge için kritik takvim! 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 3600 gösterge nedir, kimleri kapsayacak?
- Emekliye 8.477 TL ödeme! SGK, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yararlanabilir! İşte gereken şartlar...
- Ve son dakika netleşti! 120 ay daha erken emekli olma fırsatı! 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar...
- Kuraklık desteği ne zaman ödenecek 2021? Çiftçiye kuraklık desteği hangi tarihte yatacak? Ödeme tarihi...