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MOSSAD-CIA ortaklığında skandal Türkiye planı! Kumpasın finansörü: Thomas Scaott Kaplan!

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Giriş: 13.11.2021 15:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te iktidardan indirmek amacıyla eski CIA ve MOSSAD yöneticilerinin inisiyatifiyle kurulan Türkiye demokrasi projesine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Projenin finansörünün Yahudi sermayesinin önemli temsilcilerinden Thomas Scott Kaplan olduğu belirlendi. Orta Doğu odaklı projeler üzerine çalışan Kaplan'ın destek verdiği kuruluşlar ise bir hayli ilginç…
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Kumpasın finansörü: Thomas Scaott Kaplan!
Kumpasın finansörü: Thomas Scaott Kaplan!
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