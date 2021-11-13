13 Kasım 2021, Cumartesi
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MOSSAD-CIA ortaklığında skandal Türkiye planı! Kumpasın finansörü: Thomas Scaott Kaplan!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te iktidardan indirmek amacıyla eski CIA ve MOSSAD yöneticilerinin inisiyatifiyle kurulan Türkiye demokrasi projesine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Projenin finansörünün Yahudi sermayesinin önemli temsilcilerinden Thomas Scott Kaplan olduğu belirlendi. Orta Doğu odaklı projeler üzerine çalışan Kaplan'ın destek verdiği kuruluşlar ise bir hayli ilginç…