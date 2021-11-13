Son dakika: Teröristlere ’Eren’ darbesi! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde bölücü terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak amacıyla başlatılan Eren Kış operasyonları kapsamında PKK terör örgütünün silah, teçhizat ve yaşam malzemelerinin saklandığı sığınaklar tespit edilerek imha ediliyor. Gerçekleştirilen operasyonda Şırnak Bestler- Dereler bölgesinde tespit edilen mağara, sığınak ve depolarda; 1 60 mm.lig havan, 1 Zagros silahı, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 6 EYP, 3 M-16 Piyade Tüfeği, 8 el bombası, 5 kg. patlayıcı madde, 103 roketatar sevk fişeği, 2 araç telsizi, 5 el telsizi, yaşamsal gıda ve malzeme, çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat, örgütsel doküman, tıbbi malzeme, çeşitli mutfak, giyim, temizlik, kırtasiye, hırdavat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.