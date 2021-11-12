İBB’den milletin ekmeğine suyuna zam yağmuru! Bayiler ayaklandı

HAMDİYE SU FİYATI 17.5 LİRA OLDU

Çeşme suyunu doğal kaynak suyu olarak sattığı ortaya çıkan Hamidiye A.Ş'den de zam kararı alındığı ortaya çıktı. Bayilere gönderilen fiyat listesinde su fiyatlarının 17.5 liraya yükseldiği görüldü. İBB yönetimi göreve geldiğinde 19 litrelik su fiyatları 2019 yılında 9 lirayken yapılan 2020 yılında yapılan zamla su fiyatı önce 12 liraya 2021 yılında yapılan zamla 14.5 liraya yükseltildi. 2021 yılında 2'nci zammı yapan İBB yönetimi su fiyatını 17.5 liraya yükseltti.