Son dakika: Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüştü
Son dakika haberine göre Türk Konseyi 8. Zirvesi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile baş başa görüştü.
Türk Dili Konuşan Ülkeler İş birliği Konseyi'nin 8. Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenleniyor.
Zirve öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov baş başa görüşme gerçekleştirdi.