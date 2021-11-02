CHP'li İBB'den "paramız yok gecekondu arsası verelim" teklifi! Nasrettin Hoca fıkrası gerçek oldu

Aldıkları teklif karşısında şaşıran Selahattin Reis, "Yayla mahalelsinde dönüşüm yapılacak gecekondu alanından size arsa vereceğiz dediler. Dönüşüm yapılacak alanda apartmanalar var. Biz dedik 250 metrekareyi imara açın gerisi sizin olsun dedik. Bina yapalım alt kısmı sizin olsun dedik. Olmadı parasını verin dedik. Hiçbir teklifi kabul etmediler. Babadan kalma arsamıza resmen el koydular" diye konuştu.

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