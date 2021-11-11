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Son dakika: HDP'nin savunması Yargıtay'da! Savcı 1 ay içinde mütalaa verecek

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Giriş Tarihi: 11.11.2021 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
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Son dakika: HDP’nin savunması Yargıtay’da! Savcı 1 ay içinde mütalaa verecek

Son dakika haberleri... HDP'ye kapatma davasında flaş gelişme yaşandı. AYM, HDP'nin savunmasını Yargıtay'a gönderdi, savcı 1 ay içinde mütalaa verecek. A Haber muhabiri Rüya Akkuş sürecin nasıl işleyeceğini canlı yayında anlattı. Peki bundan sonra ne olacak? İşte HDP'nin kapatma davasındaki son detaylar...

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatma davasına karşı verdiği savunmayı Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in savunmayı inceleyip, bir ay içerisinde esas hakkındaki mütalaasını vermesi bekleniyor.

Halkların Demokratik Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılması istemiyle açılan davada yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sunmuştu.

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, ön savunma dosyasını Anayasa Mahkemesine verdikten sonra çıkışta basın açıklaması yaptı.

Dede, 173 sayfalık bir ön savunma hazırladıklarını ve Yüksek Mahkemeye sunduklarını belirtti. Yarın parti genel merkezinde buna ilişkin bir basın açıklaması düzenleyeceklerini bildiren Dede, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede eksiklikler bulunduğunu öne sürdü.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ön savunmanın Anayasa Mahkemesine verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 ÜYENİN 10'UNUN OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin, beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetimcisi olamayacak.

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