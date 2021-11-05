HDP kapatma davasıyla ilgili saat 16'da AYM'de ön savunma yapacak
HDP, hakkında açılan kapatma davasıyla ilgili olarak bugün saat 16.00'da Anayasa Mahkemesi'ne ön savunma verecek. Ankara'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ikinci iddianame Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmişti ve HDP savunma için 60 günlük savunma talep etmişti.
Bugün HDP yönetimi saat 16'da AYM'ye ön savunmasını verecek. Savunma verildikten sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındaki görüşünü açıklayacak. Bu görüş HDP yönetimine yazılı olarak iletilecek.
İkinci aşamada ise AYM'nin belirlediği bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü olarak savunma yapacak. HDP de sözlü savunmasını yapacak.
Üçüncü aşamada AYM'nin rapörteri de bu süreçle ilgili bir rapor hazırlayacak. Bilgi ve belgeler bu raporda yer alacak. Bu rapor esas hakkında olacak. Rapor hazırlığı tamamlandıktan sonra mahkeme üyelerine dağıtılacak.
Üyeler bilgi ve belgeleri inceleyecek daha sonra AYM Başkanı Zühtü Arslan bir gün belirleyecek ve o gün toplantı yapılacak ve HDP'nin bundan sonraki süreçte siyasi geleceği hakkında karar verilecek.
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