Son dakika: Kapatma davasında flaş gelişme: HDP AYM’ye ön savunma verdi! Süreç nasıl işleyecek?

HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kapatma davası kapsamında Anayasa Mahkemesi'nden savunma için 4 ay ek süre talep etmişti. Anayasa Mahkemesi, partinin ek süre talebi üzerine geçtiğimiz aylarda toplanmış ve 7 Eylül'den itibaren HDP'ye savunma için 60 gün, haklarında siyaset yasağı istenen kişiler için de tebligattan itibaren 30 gün ek süre vermişti.