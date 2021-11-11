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Son dakika: Adana'da deprem mi oldu? 11 Kasım Adana Karaisalı deprem şiddeti kaç? Merkez üssü neresi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2021 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
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Son dakika: Adana’da deprem mi oldu? 11 Kasım Adana Karaisalı deprem şiddeti kaç? Merkez üssü neresi?

Son dakika... Adana'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Adana'nın Karaisali ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10.9 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 11 Kasım son depremler listesi...

Adana'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Adana'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.17'de yerin 3.8 kilometre altında gerçekleşen deprem yerin 10.9 kilometre altında meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Deprem merkez üssü;

SON DEPREMLER (11 KASIM 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.11.11 10:17:50 37.3912 35.0908 10.9 -.- 3.7 3.8 CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.11.11 08:19:27 36.3362 27.0288 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.11 07:24:23 39.0942 28.3255 11.8 -.- 2.6 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2021.11.11 06:04:25 38.4768 38.7648 5.0 -.- 2.0 -.- HARABAKAYIS-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2021.11.11 04:55:00 37.1668 28.4793 22.7 -.- 0.9 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel
2021.11.11 02:19:09 39.5433 39.2688 29.8 -.- 1.8 -.- DERE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.11.11 02:10:48 37.9233 26.9695 7.8 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.11 01:44:16 35.6158 29.6235 22.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.11 01:20:43 36.2948 27.0123 10.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.11 01:13:17 36.7943 26.6093 10.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.11 01:07:27 37.8377 32.0847 5.3 -.- 1.7 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel
2021.11.10 20:47:24 34.9468 24.8115 25.1 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.10 20:40:10 36.4028 35.8695 2.7 -.- 1.3 -.- ARSUZ (HATAY) İlksel

2021.11.10 20:36:07 38.4913 39.2498 4.6 -.- 2.0 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
2021.11.10 20:21:33 37.1153 28.4847 6.5 -.- 2.3 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2021.11.10 19:20:15 35.3835 25.3380 5.5 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.10 19:04:20 37.1287 28.4523 24.8 -.- 2.2 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2021.11.10 19:04:03 37.1280 28.4955 7.5 -.- 2.4 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2021.11.10 18:40:16 37.0985 28.4965 3.9 -.- 2.2 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2021.11.10 18:39:13 37.1133 28.4882 8.1 -.- 2.7 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2021.11.10 18:32:15 37.1152 28.4908 2.0 -.- 2.2 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2021.11.10 18:15:57 40.5085 29.1950 5.7 -.- 2.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.11.10 17:52:49 41.1462 29.0052 0.0 -.- 0.8 -.- SARIYER (ISTANBUL) İlksel

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