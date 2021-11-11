Son dakika: Adana’da deprem mi oldu? 11 Kasım Adana Karaisalı deprem şiddeti kaç? Merkez üssü neresi?

Adana'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Adana'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.17'de yerin 3.8 kilometre altında gerçekleşen deprem yerin 10.9 kilometre altında meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Deprem merkez üssü;

SON DEPREMLER (11 KASIM 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.11.11 10:17:50 37.3912 35.0908 10.9 -.- 3.7 3.8 CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.11.11 08:19:27 36.3362 27.0288 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel