Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Katar Savunma Bakanı Atiyye ile bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, karşılıklı askeri eğitim iş birliğinin artırılmasına yönelik irade ifade edildi.