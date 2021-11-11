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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Katar Savunma Bakanı Atiyye ile bir araya geldi

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 11.11.2021
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Katar Savunma Bakanı Atiyye ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede karşılıklı askeri eğitim iş birliğinin artırılmasına karar verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, karşılıklı askeri eğitim iş birliğinin artırılmasına yönelik irade ifade edildi.

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