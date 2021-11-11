Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkmenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

"AİLE MECLİSİMİZİN İSMİNİ 'TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI' OLARAK DEĞİŞTİRİYORUZ"

Yarın düzenlenecek zirvede tarihi kararların alınacağını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İlk olarak, bu yıl kardeş Türkmenistan'ın gözlemci olarak katılımı ile aile fotoğrafımızı tamamlıyoruz. Değerli kardeşim sayın Raşit Meredov'un şahsında Türkmenistan'a aramıza hoş geldiniz diyorum. İkinci olarak, aile meclisimizin ismini 'Türk Devletleri Teşkilatı' olarak değiştiriyoruz. Bunun vakti çoktan gelmişti. Üçüncü olarak, Aksakallar Konseyi'nin gözden geçirilmiş yönetmeliğini kabul ediyoruz. Ortak kültürümüzde atanın sözü darda kaldığımızda bize hep yol gösterici olmuştur. Aksakallarımız tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatacaktır."

Çavuşoğlu, dördüncü olarak, gözlemcilik ve ortaklık statülerinin açık bir şekilde belirleneceğini ifade ederek, "Özgün kimliğimizi muhafaza ederek teşkilatımızın çekim gücünü hep birlikte arttırabileceğiz. Beşinci olarak, Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nu da kabul edeceğiz yarın." diye konuştu.

Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nun, Teşkilatın gelecek perspektifini ortaya koyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Nasıl ki köklerimiz ortaksa geleceğe dönük vizyonumuzun da ortak olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, bu önemli belgenin hazırlanmasında emeği geçenlere ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev'e teşekkür ederek, "Vizyon Belgesindeki hedefleri hayata geçirmek için dönem başkanlığımız﻿da uygulama belgesi kabul edeceğiz. 5 yıllık bir yol haritası niteliğindeki bu belgenin 2022'in ilk çeyreğinde Konseyimizin onayına sunulmasını öneriyorum." dedi.