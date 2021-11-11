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Son dakika | İstanbul'da terör operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 11.11.2021 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
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Son dakika | İstanbul’da terör operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İstanbul’da radikal terör örgütleri; El Kaide/HAD ve DEAŞ’a yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri, terör örgütleri DAEŞ ve El Kaide ile bağlantıları olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, sabah, 11 ilçedeki 16 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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