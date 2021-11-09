İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ’korucu’ yalanı ortaya çıktı

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI'NDAN JET HIZINDA AÇIKLAMA

Akşener'in Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı olarak tanıttığı Ali Haydar Yener ile ilgili İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce'den ise jet hızında bir açıklama geldi.

"KIZINA DEFALARCA ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN ASLİ İŞLEM GÖRDÜ"

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından Akşener'in sözlerine yanıt verdi. İnce, Akşener'in bahsettiği kişinin koruculukla ilgisinin olmadığını özel güvenlik görevlisi olduğunu belirtti. İnce bu şahsın defalarca kızına şiddet uyguladığı için asli işlem gördüğünü ifade etti.