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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'korucu' yalanı ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2021
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ’korucu’ yalanı ortaya çıktı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından Akşener'in sözlerine yanıt verdi. İnce, Akşener'in bahsettiği kişinin koruculukla ilgisinin olmadığını suç dosyası kabarık bir özel güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, korucu başkanı olarak tanıttığı Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in Bingöl ziyareti esnasında kendisine bir not verdiğini dile getirmişti.

Notta korucuların taleplerinin yer aldığını ifade eden Akşener, bunun üzerinden iktidarı eleştirmişti. İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Ali Haydar Yener'in korucu değil özel güvenlik görevlisi olduğunu ve sabıkasının kabarık olduğunu açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Meclis'te yaptığı açıklamada Bingöl ziyareti sırasında "korucu başkanı" olarak tanıttığı Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in kendisine bir not verdiğini söyledi. Akşener, elindeki notu korucuların talepleri olarak niteledi ve iktidarı eleştirdi.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI'NDAN JET HIZINDA AÇIKLAMA

Akşener'in Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı olarak tanıttığı Ali Haydar Yener ile ilgili İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce'den ise jet hızında bir açıklama geldi.

"KIZINA DEFALARCA ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN ASLİ İŞLEM GÖRDÜ"

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından Akşener'in sözlerine yanıt verdi. İnce, Akşener'in bahsettiği kişinin koruculukla ilgisinin olmadığını özel güvenlik görevlisi olduğunu belirtti. İnce bu şahsın defalarca kızına şiddet uyguladığı için asli işlem gördüğünü ifade etti.

"DAHA NE KADAR ŞAŞIRACAĞIZ"

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha… Hem de Meclis kürsüsünden! Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi, defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, TV'de boy göstermiş biri kullanılarak! Daha ne kadar şaşıracağız?" ifadelerini kullandı.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamada, Bingöl ziyaretinde kendisine Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in bir not verdiğini söyledi.

Akşener, kürsüden korucuların özlük hakları talebi olarak bazı maddeleri okudu.

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