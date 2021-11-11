Son dakika: Şanlıurfa'da deprem mi oldu? 11 Kasım AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika... Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Şanlıurfa'da hissdilen bir sarsıntı gerçekleşti. Bu gelişmelerin ardından Şanlıurfa'da deprem mi olduğu konusunda araştırmalar başladı. İşte 11 Kasım AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika deprem açıklamaları yakından takip ediliyor. Şanlıurfa'da sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem olup olmadığını araştırmaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklama ile detaylar belli oldu. Peki, Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Deprem şiddeti kaç? Merkez üssü neresi? İşte haberin detayları...
ŞANLIURFA'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde saat 11.58'de 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.15 kilomtere altında gerçekleşen deprem kısa süreli panik yarattı.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.11.11 11:58:35 38.2771 38.5760 7.15 -.- 2.1 -.- EYYUBIYE-SANLIURFA İlksel
2021.11.11 11:56:04 39.3245 33.5133 22.0 -.- 1.4 -.- IKIZLER-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2021.11.11 11:27:44 34.7505 24.9687 12.2 -.- 2.9 2.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.11 11:16:39 38.4315 39.1770 30.2 -.- 2.0 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.11.11 10:41:56 36.6397 36.0870 13.1 -.- 1.2 -.- KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) İlksel
2021.11.11 10:17:50 37.3912 35.0908 10.9 -.- 3.7 3.8 CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.11.11 08:19:27 36.3362 27.0288 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.11 07:24:23 39.0942 28.3255 11.8 -.- 2.6 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2021.11.11 06:04:25 38.4768 38.7648 5.0 -.- 2.0 -.- HARABAKAYIS-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2021.11.11 04:55:00 37.1668 28.4793 22.7 -.- 0.9 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel
2021.11.11 02:19:09 39.5433 39.2688 29.8 -.- 1.8 -.- DERE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.11.11 02:10:48 37.9233 26.9695 7.8 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.11 01:44:16 35.6158 29.6235 22.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.11 01:20:43 36.2948 27.0123 10.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.11 01:13:17 36.7943 26.6093 10.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.11 01:07:27 37.8377 32.0847 5.3 -.- 1.7 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel
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