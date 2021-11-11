Son dakika: Şanlıurfa’da deprem mi oldu? 11 Kasım AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika deprem açıklamaları yakından takip ediliyor. Şanlıurfa'da sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem olup olmadığını araştırmaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklama ile detaylar belli oldu. Peki, Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Deprem şiddeti kaç? Merkez üssü neresi? İşte haberin detayları...

ŞANLIURFA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde saat 11.58'de 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.15 kilomtere altında gerçekleşen deprem kısa süreli panik yarattı.