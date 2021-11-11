11 Kasım 2021, Perşembe
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3. doz aşı randevusu MHRS ALO 182! 3. doz aşı kimlere yapılacak? 3. doz aşı randevusu nasıl alınır?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2021
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3. doz aşı randevusu MHRS ALO 182! 3. doz aşı kimlere yapılacak? 3. doz aşı randevusu nasıl alınır?

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde 3. doz aşı randevusu devreye giriyor. 3. doz (hatırlatma dozu) olarak da bilinen aşı, iki doz Biontech aşısı olmuş kişilere uygulanıyor. Bu aşıyı olmak için, son aşının üzerinden en az 6 ay geçmiş olması gerekiyor. Gerekli şartları taşıyan kişiler MHRS ALO 182 üzerinden 3. doz aşı randevusu alabiliyor. Peki; 3. doz aşı kimlere yapılacak? 3. doz aşı randevusu nasıl alınır?

3. doz aşı kimlere yapılacak? 3. doz aşı randevusu nasıl alınır? 3. doz aşı randevusu MHRS ALO 182 üzerinden yapılabiliyor. İki doz aşı yaptıran kişilere 3. doz hatırlatma aşısı yapılıyor. Son aşının üzerinden 6 ay süre geçenlere aşı yapılacak. Bu aşılar isteğe bağlı olarak yaptırılacak. İlk olarak kronik hastalara yapılan aşıların kapsamın genişletilmişti.

3. DOZ AŞI KİMLERE YAPTIRILACAK?

3. doz aşı (Hatırlatma dozu) geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamanın ardından 60 yaş üzeri vatandaşlara, 18-60 yaş arası kronik rahatsızlığı olanlara ve başta sağlık çalışanları olmak üzere riskli meslek gruplarına yapılmaya başlanmıştı.

10 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz aşının kapsamının genişletildiğini duyurdu.

Buna göre, 2 doz aşı olmuş ve ikinci dozun üzerinden 6 ay geçmiş, 18 yaş üzeri herkes 11 Kasım tarihinden itibaren 3. doz aşı için randevu alabilecek.

İşte Bakan Koca'nın yaptığı yazılı açıklama:

''Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.''

3. DOZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

3. doz aşı randevusu almak için diğer aşı dozlarında olduğu gibi birçok yol bulunuyor. ALO 182 ile internete ihtiyaç duyulmadan aşı randevusu alınabiliyor. Ayrıca internet üzerinden, e-devlet, e-nabız ve MHRS ile 3. Doz aşı randevusu kolaylıkla alınabiliyor.

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