Taksim'de CHP'ye 10 Kasım tepkisi: Yazıklar olsun! Sizden utanıyorum
Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. Yılında Taksim Cumhuriyet Anıtında tören düzenlendi. Çelenk töreni ve Atatürk’ün edebiyete intikal ettiği 09.05 geçe saygı duruşundan sonra alanda bir vatandaş CHP’lilere yönelik protesto gerçekleştirdi. Tören bitimi fotoğraf çektiren CHP’lilere karşı bağırarak “Yazıklar olsun CHP’lilere Atatürk dahi diyemiyorsunuz PKK ile işbirliği yapıyorsunuz “ dedi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtında tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İstanbul Büyük şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Parti İl Başkanları Belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından İstiklal Caddesi'nde hayat durdu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla herkes saygı duruşuna geçti. Ne olduğunu anlamaya çalışan turistler de durarak saygı duruşunda bulundu. Otomobil sürücüleri ve yanlarında bulunan kişiler de arabadan inerek çalan sirenle saygı duruşuna eşlik etti. Taksim Meydanı'ndaki dev Türk bayrağı da yarıya indirildi.
TÖREN BİTTİKTEN SONRA BİR VATANDAŞ CHP'LİLERİ PROTESTO ETTİ
Taksim cumhuriyet anıtına düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma saygı duruşu sonrası protokol dağılıp CHP lilerin fotoğraf çektirdiği sırada bir vatandaş sizin gibi CHP lilere yazıklar olsun bir Atatürk'ü ismini söyleyemiyorsunuz. Hiçbiriniz Atatürk diyemiyorsunuz. Hainsiniz PKK ile işbirliği yapıyorsunuz. Bende CHP liyim sizden utanıyorum diye bağırdı. Tek kişilik protestonun ardından alandaki polisler şahısın koluna girerek alandan uzaklaştırdı.
Atatürk'ün gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayındaki odası ziyaretçi akınına uğradı. 7'den 77'ye Türkiye'nin bir çok yerinden vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Kalabalık saat 09.05'te çalan sirenle birlikte saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.
Daha sonra Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret etti.
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