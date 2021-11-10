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Haberler Galeri En duygusal 10 Kasım mesajları! Resimli, anlamlı, kısa ve öz 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları burada

En duygusal 10 Kasım mesajları! Resimli, anlamlı, kısa ve öz 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları burada

10 Kasım Atatürk'ü ama mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 'Ya istiklal ya ölüm' ilkesi ile başlattığı Milli Mücadele'yi zafere taşıyan ve bu zaferi Cumhuriyet ile taçlandıran Atatürk, edebiyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde saygıyla anılıyor. Atatürk'ü anmak için sosyal medyadan mesaj paylaşmak isteyenler için resimli ve en güzel mesajları sayfamızda derledik. İşte en güzel, duygusal, resimli, kısa ve öz 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:49
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En duygusal 10 Kasım mesajları! Resimli, anlamlı, kısa ve öz 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları burada

10 Kasım mesajları burada! Atatürk, sadece Türk tarihinin değil, aynı zamanda dünya tarihinin de en önemli lider ve devlet adamlarından biridir. Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümünde anma mesajı paylaşmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden detayları araştırıyor. İşte

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En duygusal 10 Kasım mesajları! Resimli, anlamlı, kısa ve öz 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları burada

10 KASIM MESAJLARI

● Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır.

● Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen Büyük Önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır.

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En duygusal 10 Kasım mesajları! Resimli, anlamlı, kısa ve öz 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları burada

● Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her On Kasım'da. Geçen her yıl seni daha da çok aratır oldu. Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın.

● Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti'nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.

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En duygusal 10 Kasım mesajları! Resimli, anlamlı, kısa ve öz 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları burada

● Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.

● Gidiyor Ata'm, gidiyor eller üstünde, yürüyor kalbimizin en derinine, ağlıyorken bizler yediden yetmişe, söz veriyoruz Ata'm izinden gitmeye. Şimdi sensizliğe üzülmenin zamanı, şimdi fikirlerini daha iyi anlamalı, kurduğun cumhuriyetin değerini bilip, her zaman en yükseğe, ileriye taşımalı.

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En duygusal 10 Kasım mesajları! Resimli, anlamlı, kısa ve öz 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları burada

● Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk'ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza değin takdirle tatbik edilecektir.

● Ey yüzü gibi kalbi de güzel insan emanetlerine sahip çıkacağımıza söz verirken bir On Kasım'ı daha seni yâd ederek anıyoruz. Seni çok seviyor ve çok özlüyoruz.