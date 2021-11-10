10 Kasım’a özel pullar ilk kez sergilendi

ÖZEL PULLAR İLK KEZ SERGİLENDİ

PTT'nin 10 Kasım'a özel çıkardığı pullar da serginin açılış gününde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. İstiklal Caddesi'ndeki Beyoğlu Tarihi Postanesi'nde gerçekleşen sergide ayrıca sınırlı sayıdaki Beyoğlu Belediyesi Özel Gün Zarfı, Atatürk Kültür Merkezi kartpostalı ve pulu da hediye edildi. Özel Gün Zarfları, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından sergi salonunda imzalandı.

ZARF ÜZERİNDEKİ PULLAR ÇOK DEĞERLİ

Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu İkinci Başkanı Murat Hazinedaroğlu da, "Çıkan Atatürk pullarını araştırdık. O pulların hatalı olanlarını araştırdık, o zamanlar hatalar çok yapılıyordu, şimdiler de azaldı. İlk çıkan Atatürk pulu Lozan için yapılmış. Kurtuluş Savaşı'nı, Çanakkale'yi anlatan koleksiyonlar var. Burada görülmesi gereken şey pulların toplanması ve zarftan ayrılmaması. Her zarf üzerinde olan pul bizim için çok değerli" dedi.

ATAMIZI KOLEKSİYONLARIMIZLA ANIYORUZ

Atatürk'ü koleksiyonlarıyla andıklarını söyleyen Erden Güley, "Benim koleksiyonum PTT'nin bastırdığı, Atatürk ile ilgili pullar içerisinde hatalı yani erörlü olanlar. 1924 yılında Lozan Sulh Antlaşması'nın imzalanması nedeniyle 'sulh serisi' diye nitelendirdiğimiz pullardan başlıyor koleksiyon. Yaklaşık 2 binli yıllara kadar olan süreyi kapsıyor. Bu dönemde çıkan Atatürk pullarının hatalı olanlarının bir bölümü burada" diye konuştu.