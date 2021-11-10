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Son dakika: FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 kişi için yakalama kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2021
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Son dakika: FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 kişi için yakalama kararı

Son dakika haberleri... Edirne merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında doktor, komiser, akademisyen, gelir uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların da bulunduğu 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Edirne, Ankara, İstanbul, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Hatay, Kırşehir, Karabük de başlattığı operasyon sürüyor.

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