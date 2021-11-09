10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri! 10 Kasım’da Anıtkabir açık mı, kapalı mı? Anıtkabir giriş çıkış saatleri!

01 Kasım - 31 Ocak

09:00 - 16:00

10 Kasım'da Anıtkabir sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam da saat 22.00'a kadar açık durumda bulunacaktır.

Anıtkabir ziyaret saatleri yılın 360 günü aynı değildir. Bazı özel günlerde ve tarihlerde ziyaret saatleri ile çalışma saatleri farklılık göstermektedir. Ancak genel olarak Anıtkabir sabah saat 09:00'da ziyaretlere açılır ve akşamları da saat 16.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaretlere kapanır.