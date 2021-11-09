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10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri! 10 Kasım’da Anıtkabir açık mı, kapalı mı? Anıtkabir giriş çıkış saatleri!

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10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri! 10 Kasım’da Anıtkabir açık mı, kapalı mı? Anıtkabir giriş çıkış saatleri!

10 Kasım’da Anıtkabir açık mı, kapalı mı? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri kaç? Anıtkabir giriş çıkış saatleri arama motorlarında sorgulanıyor. 10 Kasım’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybetmişti. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk her yıl ölüm yıldönümünde anılıyor ve Atatürk için dualar ediliyor. Peki; 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri nasıl? 10 Kasım’da Anıtkabir açık mı?

10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri kaç? 10 Kasım'da Anıtkabir açık mı kapalı mı? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün mezarını ziyaret etme isteyenler, Anıtkabir ziyaret saatleri hakkında araştırma yapıyor. 10 Kasım'da Anıtkabir'in açık mı kapalı mı olacağı merak ediliyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız 10 Kasım, resmi tatil değildir. Dolayısıyla 10 Kasım'da okullar da tatil değil açıktır. Atatürk'ü Anma Günü'nde özellikle Ankara Anıtkabir ve İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda törenler düzenlenecek.

10 KASIM'DA ANITKABİR AÇIK MI KAPALI MI?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü olarak bilinir ve Atatürk'ün ölüm yıl döneminde, Ankara'da bulunan Anıtkabir her yıl ziyaretçi akınına uğrar. Bu yıl da, Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler için, ziyarete açılış ve kapanış saatleri:

01 Şubat - 14 Mayıs
09:00 - 16:30

15 Mayıs - 31 Ekim
09:00 - 17:00

01 Kasım - 31 Ocak
09:00 - 16:00

10 Kasım'da Anıtkabir sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam da saat 22.00'a kadar açık durumda bulunacaktır.

Anıtkabir ziyaret saatleri yılın 360 günü aynı değildir. Bazı özel günlerde ve tarihlerde ziyaret saatleri ile çalışma saatleri farklılık göstermektedir. Ancak genel olarak Anıtkabir sabah saat 09:00'da ziyaretlere açılır ve akşamları da saat 16.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaretlere kapanır.

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