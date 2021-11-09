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Son dakika: FETÖ’den ihraç edilen astsubay polisten kaçamadı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Son dakika: FETÖ’den ihraç edilen astsubay polisten kaçamadı

Son dakika yaşam haberi... Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, FETÖ’den ihraç edilen astsubay, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) görevlileri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik haklarında hüküm verilmiş ve firari konumda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik olarak hakkında 6 yıl 3 ay hüküm verilmiş ve Yargıtayca verilen kararı onanan, astsubay olarak görevli iken 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkartılan kişinin bulunabileceği adreslere yönelik yapılan aramalarda yakalanması mümkün olamayınca, araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Polis ekipleri, yapılan teksif çalışmaları sonucu aranan kişiyi sanayi bölgesinde yakaladı. Yakalanan firari şahıs Burhaniye T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Polis ekipleri, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonel çalışmalarının aralıksız ve titizlikle devam edeceğini açıkladı.

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