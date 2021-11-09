Bekçi alımı son dakika açıklaması geldi mi, var mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?
Bekçi alımı son dakika açıklaması geldi mi, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı alımlar için gelecek açıklamaları bekliyor. Bekçi alımı yaş sınırı ve diğer detaylar başvuru formu öncesinde okunması gerekiyor. EGM ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. İşte, Bekçi alımı son dakika açıklaması geldi mi, var mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?
Bekçi alımı son dakika açıklaması geldi mi, var mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EGM ve JGK bünyesinde görev almak isteyen bekçi adaylar ilanlarla ilgili gelecek son dakika açıklamalarını beklemeyi sürdürüyor. 2021 yılının sonuna geldiğimiz dönemde yeni alımların olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Bekçi alımı son dakika açıklaması geldi mi, var mı?
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
31 yaşından gün almamış olmak
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğu Aras Enerji ne zaman işlem görecek? Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları, hisse kodu açıklandı mı?
- 10 Kasım en anlamlı, uzun, kısa ve duygusal mesajlar! 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri...
- 10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım farklı, değişik, en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları!
- Asgari ücret için son tahmin! Minimum 3.800 TL olabilir! Yüzde 35-40 arasında zam...
- Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Inu coin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin hamlesi geldi...
- MEB 5 bin 872 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB personel alımı sonuçları belli oldu mu?
- Emekliye karşılıksız 2000 TL ödeme! Artık 3 yıl şartı bulunmuyor! Emekliye ek gelir fırsatı sağlıyor...
- Bekçi alımı son dakika açıklaması geldi mi, var mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?
- EDHO yeni sezon olacak mı, var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon yayınlanacak mı? İşte beklenen açıklama...
- AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanır?
- 9 gün tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? MEB ara tatil takvimi belli oldu
- Erken maaş, annelere indirim, haklı fesih imkanı! Bebeği olan 8.904 lira! Erken emeklilik için dikkat çeken detay!