Bekçi alımı son dakika açıklaması geldi mi, var mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EGM ve JGK bünyesinde görev almak isteyen bekçi adaylar ilanlarla ilgili gelecek son dakika açıklamalarını beklemeyi sürdürüyor. 2021 yılının sonuna geldiğimiz dönemde yeni alımların olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Bekçi alımı son dakika açıklaması geldi mi, var mı?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.