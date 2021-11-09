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Bekçi alımı son dakika açıklaması geldi mi, var mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2021
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Bekçi alımı son dakika açıklaması geldi mi, var mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

Bekçi alımı son dakika açıklaması geldi mi, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı alımlar için gelecek açıklamaları bekliyor. Bekçi alımı yaş sınırı ve diğer detaylar başvuru formu öncesinde okunması gerekiyor. EGM ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. İşte, Bekçi alımı son dakika açıklaması geldi mi, var mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

Bekçi alımı son dakika açıklaması geldi mi, var mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EGM ve JGK bünyesinde görev almak isteyen bekçi adaylar ilanlarla ilgili gelecek son dakika açıklamalarını beklemeyi sürdürüyor. 2021 yılının sonuna geldiğimiz dönemde yeni alımların olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Bekçi alımı son dakika açıklaması geldi mi, var mı?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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