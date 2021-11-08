5. yargı paketinde ceza indirimi var mı? Yargı paketinde neler var? 2021’de genel af çıkacak mı?

2021'de genel af çıkacak mı? 5. yargı paketinde ceza indirimi var mı? Yargı paketinde neler olduğu merak edilen konulardan birisi oldu. 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi için görüşmeler bu hafta başlıyor. Paketten ceza indirimi çıkıp çıkmayacağı ise gündemde araştırılıyor. Peki; 5. yargı paketinde ceza indirimi var mı?