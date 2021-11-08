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5. yargı paketinde ceza indirimi var mı? Yargı paketinde neler var? 2021’de genel af çıkacak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2021
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5. yargı paketinde ceza indirimi var mı? Yargı paketinde neler var? 2021’de genel af çıkacak mı?

5. yargı paketinde ceza indirimi var mı? Meclis’te görüşülecek yargı paketi gündem konusu oldu. 2021’de genel af çıkacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Meclis, 5'inci Yargı Paketi için mesaiye hazırlanıyor. 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, çarşamba günü Genel Kurulun gündemine gelecek. Peki; 5. yargı paketinde ceza indirimi var mı?

2021'de genel af çıkacak mı? 5. yargı paketinde ceza indirimi var mı? Yargı paketinde neler olduğu merak edilen konulardan birisi oldu. 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi için görüşmeler bu hafta başlıyor. Paketten ceza indirimi çıkıp çıkmayacağı ise gündemde araştırılıyor. Peki; 5. yargı paketinde ceza indirimi var mı?

5. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

Kanun teklifi, teknoloji de dikkate alınarak, icra ve iflasta elektronik satışı düzenleniyor, ayrıca uzun süredir kamuoyunun gündeminde bulunan çocuk teslimine ilişkin, çocukları icranın konusu olmaktan çıkaran hükümler bulunuyor.

Düzenlemeyle, haczedilen malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılacak. Açık artırmada teklif verme süresi 7 gün olacak.

İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan "çocuk teslimi", "çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası", "çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasında uzman bulundurulması" ve "çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası" başlıklı maddeler yürürlükten kaldırılacak.

Kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet kendisinde olmayan anne veya babanın talebi üzerine velayet değiştirilebilecek.

Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemeleri tarafından verilen ilam veya tedbir kararları, çocuğun üstün yararı esas alınarak, Adalet Bakanlığınca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yerine getirilecek.

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