Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e Lütfü Türkkan tepkisi
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sert tepki gösterirken Meral Akşener'le ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan, Türkkan'ın skandalıyla ilgili ''Bir şehit ailesine küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değil.'' derken, Akşener'le ilgili, ''Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa bu demektir ki o da ona iştirak ediyor.'' dedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit yakınını kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek vicdanları sızlattı.
Önce küfretmediğini ve montaj yapıldığını iddia eden Türkkan daha sonra ise bir özür videosu yayınlayarak şehit yakınını anmadan Akşener'den özür diledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Tükkan ve Meral Akşener'e tepki gösterdi.
Erdoğan, "Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi, yenilir yutulur bir şey değildir. Buna, AK Parti teşkilatı olarak durmadan, duraksamadan gereken dersi vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"MİLLETVEKİLLİĞİNE SON VERSİN"
Erdoğan, "Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor." dedi.
GÖSTERMELİK İSTİFA
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in talebiyle Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti.
"İSTİFA EDİYORUM"
İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit yakına ettiği küfür sonrası gelen tepkilerin ardından İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Türkkan, "Genel Başkanımız Sayın Merak Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
MAAŞ ALMAYA DEVAM EDECEK
Şehit kardeşine "Bacını...." şeklinde ahlaksızca küfreden Lütfü Türkkan'ın partiden ihracı ya da disiplin sürecine ilişkin bir adım henüz atılmadı. Türkkan İYİ Parti Milletvekili olarak TBMM'de bulunmaya devam edecek.
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