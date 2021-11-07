Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Meral Akşener’e Lütfü Türkkan tepkisi

Önce küfretmediğini ve montaj yapıldığını iddia eden Türkkan daha sonra ise bir özür videosu yayınlayarak şehit yakınını anmadan Akşener'den özür diledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Tükkan ve Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Erdoğan, "Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi, yenilir yutulur bir şey değildir. Buna, AK Parti teşkilatı olarak durmadan, duraksamadan gereken dersi vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.