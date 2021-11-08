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Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın günah galerisi kabarık!

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Giriş: 08.11.2021 00:51
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesi toplumda infiale yol açtı. Yaptığı paylaşımlar ile sık sık tepkilerin hedefi olan Lütfü Türkkan, şehit yakınına ettiği ağır küfür bardağı taşıran son damla oldu. Aylar önce kaçak çiftlik davası ile gündeme gelen Türkkan, olayı görüntülemek isteyen gazeteciyi dövdürtmüş ve yine eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Lütfü Türkkan'ın vekil sıfatı ile bu skandallara imza atması ise tartışmaları da beraberinde getirdi. Toplumun büyük bir kısmı Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesini istedi. İşte İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın günah galerisi...
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