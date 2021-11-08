08 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Suriye'ye operasyon öncesi PKK'da büyük panik! Tek sığınakları hendekler

Suriye'ye operasyon öncesi PKK'da büyük panik! Tek sığınakları hendekler

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 08.11.2021
ABONE OL
Suriye’ye operasyon öncesi PKK’da büyük panik! Tek sığınakları hendekler

Türkiye, Suriye'de bulunan ve sınırını tehdit eden terör unsurlarına yönelik operasyon hazırlıklarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan'ın operasyon mesajının ardından bölgede bulunan PKK'lı teröristler paniğe kapıldı. Kazdıkları tünellerle kendilerine siper oluşturma çabası güden hainler, bölgede yaşayan halka da yaşamı zehir etti.

Nusaybin ilçesi'nin karşısında bulunan Kamışlı kentin büyük bir bölümü PKK/YPG terör örgütü kontrolü altında bulunan kentin sokakları üzerinde demir saçlarla kurdukları çardaklarla kazdıkları tünellerin havadan gözükmesi için önlem aldığı gözlendi.

Kamışlı kentin altından geçen ve bir tankın içinden geçebilecek büyük tüneller kazarak halkı canından bezdirdi.

Bu durum karşısında korkudan bir şey yapamayan halk bıktıkları öğrenildi.

Tüneller yüzünden her an evleri çökecek korkusu yaşayan halk sokaklarda yürüyemez hale geldi. Bu durum karşısında Esat rejimi göz yumasına tepki gösterildi.

OPERASYON YAKIN...
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan iki özel harekat polisi için başsağılığı dileyen Başkan Erdoğan, "Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede gereken adımları atacağız." demişti.

TSK HAZIR
Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası Suriye'de sıcak dakikalar yaşanıyor. Bölgeye zırhlı araçların sevkleri başlarken harekatın nerelere yapılacağı ise merak ediliyor. Türkiye'nin yeni askeri harekatının hedefinde 4 şehir var: Menbiç, Tel Rıfat, Ayn İsa ve Tel Temir.

Milli güvenliği söz konusu olduğunda olmazları olduran Türkiye, Suriye'de yeni bir güvenlik kuşağı oluşturuyor. Milli İstihbarat ve Genelkurmay Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil halka yönelik saldırıların en çok gerçekleştiği alanlarda riskli noktaları tespit ederek güvenli hat oluşturma politikası yürütüyor.

A Haber görüntüledi! PKK’nın yaşadığı panik kamerada A HABER GÖRÜNTÜLEDİ! PKK'NIN YAŞADIĞI PANİK KAMERADA
PKK’da operasyon korkusu PKK'DA OPERASYON KORKUSU

Türkiye’nin operasyonu öncesi skandal hamle! TÜRKİYE'NİN OPERASYONU ÖNCESİ SKANDAL HAMLE!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA