Türk ordusu gücünü yerli motordan alıyor! Türkiye'den tarihi devrim
Kara ve hava araçlarını geliştiren Türkiye SİHA/İHA'larıyla dünya gündeminden düşmüyor. Hedeflerine emin adımlarla koşan Türkiye şimdi de savaş jeti için çalışmalarına devam ediyor. Dünyanın yakından takip ettiği Türkiye'nin savunma sanayisi yerli motorlarıyla da dikkat çekti. Türk savunma sanayisinin yerli motorlar gücüne güç katması dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.
Türk savunma sanayisinin geliştirdiği kara ve hava araçlarının motor ve transmisyon ihtiyaçlarının yerli çözümlerle karşılanmasına yönelik projeler yoğun şekilde sürüyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, motor ve güç aktarma sistemleri konusunda ihtiyaç ve mevcut altyapıları değerlendirip teknolojik gelişmeleri takip ederek yol haritası oluşturdu. Bu yol haritası doğrultusunda Türkiye'nin özgün hava ve kara araçlarını bu alanda yurt dışı bağımlılıktan kurtaracak birçok proje yürütülüyor.
Başkanlığın çalışmaları, "içten yanmalı motorlar" ve "türbinli motorlar" olmak üzere iki başlık altında devam ediyor.
İçten yanmalı motorlarda 170 beygir gücündeki Anka motorundan 1500 beygir gücündeki Altay tankı motoruna kadar birçok motor geliştiriliyor.
İnsansız hava araçları Anka ve Aksungur'a güç verecek PD170 motorunun geliştirme kabul faaliyetleri tamamlandı. Motorun daha da güçlendirilerek farklı hava platformlarında kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Tekerlekli zırhlı araçlarda Vuran, Kirpi 2 ve Pars için yerli motor geliştirme çalışmaları devam ediyor. Vuran ve Kirpi 2'ye güç verecek motorun ömür ve geliştirme testleri tamamlandı. Motorun araç üzerindeki testleri de yapılıyor.
Utku projesi kapsamında Fırtına obüsü ve yeni nesil hafif zırhlı araçlara motor ve transmisyon geliştirme faaliyetleri yürütülüyor. Bu kapsamda da motor ve transmisyon test faaliyetleri gerçekleştiriliyor.
Altay tankına güç verecek Batu Projesi'nde motor ve geliştirme faaliyetleri ile motor üzerindeki testler sürdürülüyor.
Türbinli motorlar alanındaki turbojet motorlarda ise füze motorlarından Milli Muharip Uçak motoruna kadar uzanan aralıkta geliştirme çalışmaları yürütülüyor.
Atmaca ve SOM füzelerine güç verecek KTJ-3200 motorunun geliştirme çalışmaları tamamlandı ve kabul faaliyetlerinin yıl sonuna kadar sonlandırılması hedefleniyor.
Arat projesiyle de KTJ-3200'de ulaşılan yetkinliğin daha artırılarak turbojet motor geliştirilmesi amaçlanıyor. Gökbey helikopterine güç verecek TS1400 motorunun geliştirme ve test faaliyetleri ile Milli Muharip Uçak motoruna yönelik projelendirme ve geliştirme çalışmaları da devam ediyor.
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