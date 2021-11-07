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Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan görevden alındı

A Haber
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Giriş: 07.11.2021 11:41
Güncelleme:07.11.2021 11:42
Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ağır küfürler eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Lütfü Türkkan Grup Başkanvekilliği görevinden alındı. Söz konusu görev için yarın meclis grubunda seçim yapılacak. Peki Türkkan partiden ihraç edilecek mi? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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