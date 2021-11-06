Son dakika: PKK’da büyük panik! Ayrılmak isteyenleri intihara yönlendiriyorlar

Başarılı operasyonlar yurt içindeki ve sınır ötesindeki teröristlerin PKK'dan kaçması sürecini hızlandırdı. PKK içerisinde yaşananlar teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı. Teslim olan bazı teröristler, çok sayıda teröristin örgütten ayrılmayı istediğini aktardı.