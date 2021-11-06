Son dakika: 81 ilde sahte- kaçak içki operasyonu: 39 gözaltı

Uygulamada, 19 bin 367 litre, 11 bin 657 şişe kaçak-sahte içki, 660 şişe içki aroması, 2 bin 731 boş alkollü içki şişesi, 204 bin etiket, 18 bin 257 sahte bandrol, 10 bin 440 kaçak sigara, 67 bin 507 doldurulmuş ve 110 bin boş makaron, 4 bin 441 puro, 16 bin 959 cinsel içerikli ürün, 9,8 kilo esrar, 7 gram eroin, 181 gram sentetik uyuşturucu, 33 ruhsatsız tabanca, 25 ruhsatsız tüfek-uzun namlulu silah ve bunlara ait 738 fişek ele geçirildi. Ayrıca 10 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.







