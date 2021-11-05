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İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2021
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İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın sisin etkisini artırması nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapandığını duyurdu.

İstanbul Boğazı, etkili olan sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.35'te çift yönlü askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Üsküdar, Kadıköy ve Beşiktaş'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

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