29 Ekim toplu taşıma bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 98'inci yıl dönümünde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında programlar düzenleniyor. Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlar bugün toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim otobüsler bedava mı? İETT, marmaray, metrobüs, metro, tramvay bugün ücretsiz mi olacak? İşte haberin detayları...

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gün boyu ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma sistemleri ücretsiz olarak kullanılabilecektir." ifadelerine yer verildi.