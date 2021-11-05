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AK Parti ve MHP'den seçim yasası çalışması! Yüzde 7 ve seçmen rötuşu

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Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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AK Parti ve MHP’den seçim yasası çalışması! Yüzde 7 ve seçmen rötuşu

AK Parti ve MHP seçim yasa değişikliği tasarısı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi beklenirken, seçmen mağduriyetlerini giderecek ve oy kullanmalarının önündeki engeli kaldıran düzenlemeler de yer alacak.

AK Parti ve MHP'nin bir süredir üzerinde çalıştığı, seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi, seçime girmek için bir partinin TBMM'de grup kurması koşulunun kaldırılması konularında anlaşmaya vardığı seçim yasa değişikliği teklifinin çerçevesi netleşiyor.

İki parti arasında uzlaşma olmadığı için muhtarlık seçiminin ayrı yapılması, dar ya da daraltılmış bölge uygulamasına geçilmesi gibi düzenlemelerden vazgeçildi.

MAYIS'A KADAR ÇIKARTILMASI PLANLANIYOR

Yasanın 2023 seçimlerinde uygulanması için mayıs ayına kadar çıkartılması gerekiyor.

AK Parti kurmayları, bu nedenle çok acele edilmeyeceğini, 2022 yılının ilk aylarında konunun Meclis gündemine taşınmasının düşünüldüğünü belirtti.

Sabah'ın haberine göre iki parti mevcut sistemde seçmenin oy kullanmasını önleyen bazı kuralların değiştirilmesi konusunda da uzlaşmaya vardı. Bu kapsamda yapılması planlanan değişiklikler şöyle:

SANDIK İÇİN ONAY

Partiler, bir kişiyi sandık görevlisi yazacaksa onun yazılı onayını alacak. Mevcut sistemde böyle bir uygulama bulunmuyor. Başka partinin seçmen ya de kayıtlı üyesini bir başka parti haberi olmadan sandık görevlisi yazdırılabiliyor. Seçmen sadece görevli olduğu sandıkta oy kullanabildiği için çoğu zaman gitmiyor. Oyunu kullanamamış oluyor.

İKAMETGAH DÜZENLEMESİ

Özellikle okul kayıtları için vatandaş ikametgahını akraba ya da tanıdığının yanına taşıyor. Bu işlem gerçekleştiğinde evin asıl sahipleri seçmen listesinden düşüyor. Bu da çok sayıda vatandaşın oy kullanmasına engel oluyor. Yapılacak düzenleme ile ikametgah değişiklikleri de yazılı onaya bağlanacak.

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