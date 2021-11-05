AK Parti ve MHP’den seçim yasası çalışması! Yüzde 7 ve seçmen rötuşu

SANDIK İÇİN ONAY

Partiler, bir kişiyi sandık görevlisi yazacaksa onun yazılı onayını alacak. Mevcut sistemde böyle bir uygulama bulunmuyor. Başka partinin seçmen ya de kayıtlı üyesini bir başka parti haberi olmadan sandık görevlisi yazdırılabiliyor. Seçmen sadece görevli olduğu sandıkta oy kullanabildiği için çoğu zaman gitmiyor. Oyunu kullanamamış oluyor.