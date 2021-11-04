Provokasyon yapmak isteyen HDP'li vekile polisten tokat gibi sözler: Sana anayasadan, genel ahlaktan bahsederim
Son dakika haberleri... Her fırsatta provokatif eylemlerin içinde yer alan HDP'liler bir kez daha olay çıkardı. HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve beraberindeki partililer polislere saldırdı. "Bana bir şey yapamazsın" diyen vekile polis cevabını verdi.
Tunceli'de Sanat Sokağı'nın girişinde, aralarında HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü'nün de olduğu grup, 5 yıl önce HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile 11 milletvekilinin gözaltına alınıp, tutuklanmasına ilişkin basın açıklaması yapmak istedi.
Tunceli Valiliği tarafından İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan eylem ve etkinlik yasağı nedeniyle polis, milletvekili dışında açıklamak yapmak isteyen gruba izin vermedi.
"ANAYASADAN BAHSEDERİM"
Milletvekili Alican Önlü ile güvenlik şube müdürü arasında yaşanan tartışma sonrası gerginlik yaşandı. Milletvekili ve HDP il başkanları açıklama yapmak için Sanat Sokağı'na girmek isteyince güvenlik güçleriyle grup arasında arbede çıktı. Müdür taşkınlık çıkarmak isteyen vekile dersini verdi: Sana anayasadan, genel ahlaktan kamu düzeninden bahsedirim.
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