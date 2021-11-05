A'dan Z'ye 3. doz BioNTech! Kimler ne zaman 3. doz BioNTech aşısı olacak?
Koronavirüsle mücadelenin en etkili yolu olan aşılanmada yeni evreye geçildi. 2 doz BioNTech aşı olanlar 3. doz için sıraya girmeye başladı. Peki kimler, ne zaman 3. doz BioNTech aşısı olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamanın ardından öncelikli grupların kimler olacağı merak konusu oldu. İşte A'dan Z'ye 3. doz BioNTech.
Sağlık Bakanlığı, iki doz BioNTech aşısı olan vatandaşların hatırlatma dozu yaptırmalarına karar verdi. Dün sabah itibariyle de 3. dozlar vurulmaya başlandı.
Peki 3. doz BioNTech neden gerekli, kim ne zaman yaptıracak, öncelikli gruplar kimler olacak?
2. DOZUN ÜSTÜNDEN 6 AY GEÇEN HERKES...
Prof. Dr. Nurettin Yiyit: "Hasta olan bireylerde belli süre koruyucu antikor oluşuyor ve bir süre sonra kayboluyor. Kişi tekrar hasta olabiliyor. Aşılar da aslında hastalığın küçük bir kopyası.
KORUYUCULUĞU AZALIYOR
Belli süre sonra aşıların koruyuculukları düşüyor. İki doz BioNTech'in ne kadar koruyacağını bilmiyorduk. Diğer ülkelerin tecrübelerini gördük. Bunlar iyi dergilerde yayınlandı.
ARTIK ZAMANI GELDİ
Aşılamayı ülkemizde üst yaş gruplardan başlayarak yaptık. Yani ilk açtığımız ve BioNTech olan grubun aşı vakti geldi. Asıl bütün yaşların 6. ayı geldiğinde, yani sene sonunda 3. doza talep bekliyoruz.
İki doz Sinovac, bir doz BioNTech olanlar ile üç doz Sinovac olanların ilave dozuna ihtiyaç olup olmadığını zaman gösterecek. Bu konuda yaptığımız araştırmaların sonucuna bakacağız.
İki doz aşı bizi o kadar iyi korudu ki yoğun bakımları dolduran hastaların yüzde 95'i aşısız. Aşılılar buradan uzak durumda. Bu kazanımları bırakmamalıyız."
60 YAŞ VE ÜSTÜ SAĞLIKÇILAR KRONİK HASTALAR
Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Aşılamayı yaygın ve hızlı yapmak zorundayız. Sadece aşılananların oranı değil, aşılama hızı da önemli. Çünkü hızlı bir aşılama yapmazsanız toplumsal bağışıklığı sağlamanız mümkün olmayabilir.
Bu bir havuz gibi. Bir yandan bu havuzu dolduruyorsunuz, diğer yandan 6-7 ay geçtikten sonra aşıladığınız kişilerde bağışıklık azalıyor ve havuzdan dışarıya kaçak oluyor. Havuzu doldurmak güçleşiyor.
VARYANTLAR ZORLAŞTIRIYOR
Dolayısıyla gereken düzeyde hızlı ve yaygın aşılama başaramadık. Bu dünya için de böyle. Diğer yandan Delta varyantı var. Bu varyantın daha fazla kişiye bulaştığını düşünürsek işimiz zorlaşıyor.
Aşılamada istenilen düzeyi tutturup, pandemiyi durdurma olasılığının yakın olmadığını görüyoruz. Aslında Türkiye'nin aşılama oranları iyi. Ama bir yandan da hatırlatma dozlarına ihtiyaç çıktı.
Daha önce inaktif olanlara hatırlatma yapılmıştı. Şimdi BioNTech'lilere yapılacak. Öncelikli 60 yaş üstü, kronik hastalığı olan, yüksek düzeyde viral yüke maruz kalan sağlık çalışanları gibi kişilere yapılacak."
HATIRLATMA BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı'nın 3'üncü doz açıklamasının ardından sisteme tanımlanan vatandaşlar, dünden itibaren hatırlatma aşılarını yaptırmaya başladı.
Öncelikli olan 60 yaş ve üstü vatandaşlar, kronik hastalar ile sağlık çalışanları Türkiye'nin dört bir tarafında randevularını alarak hatırlatma dozunu vurdurdu.
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