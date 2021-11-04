Biontech 3. doz aşı olacak mı? 3. doz aşı herkese var mı? 3. doz aşı kime var?

Biontech 3. doz aşı olacak mı? 3. doz aşı herkese var mı? Kimlere 3. doz aşı olacak? Aşılamada yeni bir dönem başlıyor. BioNTech mRNA aşısı 2 doz yapılan kişilere 3. doz aşı yapılmamıştı. Bilim Kurulu'nun son toplantısında alınan kararları ise Bakan Koca duyurdu ve Biontech aşısında 3. doz sürecinin başladığını açıkladı. Bazı öncelikli gruplara 3. doz aşılama 4 Kasım itibariyle başladı. Peki; 3. doz aşı kime var?