Biontech 3. doz aşı olacak mı? 3. doz aşı herkese var mı? 3. doz aşı kime var?
Biontech 3. doz aşı olacak mı? 3. doz aşı herkese var mı? 3. doz aşı kime var? Koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme giriliyor. BioNTech mRNA aşısı olmuş ve 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş öncelikli gruplardaki kişilere 3. doz aşı yapılacak. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından alınan kararları açıkladı ve bunların içerisinde 3. doz aşılama da yer aldı. İşte; Biontech 3. doz aşı hakkında merak edilen bilgiler!
Biontech 3. doz aşı olacak mı? 3. doz aşı herkese var mı? Kimlere 3. doz aşı olacak? Aşılamada yeni bir dönem başlıyor. BioNTech mRNA aşısı 2 doz yapılan kişilere 3. doz aşı yapılmamıştı. Bilim Kurulu'nun son toplantısında alınan kararları ise Bakan Koca duyurdu ve Biontech aşısında 3. doz sürecinin başladığını açıkladı. Bazı öncelikli gruplara 3. doz aşılama 4 Kasım itibariyle başladı. Peki; 3. doz aşı kime var?
BİONTECH 3. DOZ AŞI KİME VAR?
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı:
- mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi.
Bu gruplar; 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.
- 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.
- Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.
60 YAŞ ÜZERİNE UYARI!
Bakan Koca, 60 yaş üzerindekiler ile gebelerin tam asılı olmalarının son derece önemli olduğunu bir kez daha vurgulayarak, ileri yaştakiler ve anne adaylarının aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini söyledi.
Okullardaki taramalar da kurulun gündemindeydi. Bakan Koca, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte, taramaların devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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