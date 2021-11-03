Yerli aşı TURKOVAC’ta yeni gelişme! Acil kullanım onayı için tarih verildi! TURKOVAC aşısı ne zaman kullanılacak?

SENE SONU GELMEDEN ACİL KULLANIM ONAYI VERİLECEK



2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçeleri görüşüldü. Bakan Varank, bilim adamlarına destek amacıyla aşı gönüllüsü olduğunu söyleyerek, "Biz yaptığımız işlerde canımızı ortaya koymasını biliyoruz. Keşke buradaki arkadaşlarımızda Türkiye'de yapılan aşı çalışmalarına gönüllü olabilselerdi. Gönüllüye ihtiyacımız var. Faz 1 ve 2'de yeterli gönüllüye ulaşamazsanız, o aşı başarılı olamaz. TURKOVAC sene sonu gelmeden Sağlık Bakanlığı acil kullanım onayı verecek. Gönüllülerin etkinlik oranı ile ilgili bilgilendirme yapması etik olarak çalışmalara halel getirdiği için buna yetkimiz yok" dedi.