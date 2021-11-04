Sözcü yazarı Emin Çölaşan’dan 28 Şubat zihniyeti! Başkan Erdoğan’ın başörtülü tercümanı Fatma Kavakçı’dan rahatsız oldu

BİRÇOK KRİTİK GÖREV ÜSTLENDİ

Dünyanın ve Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktorasını yapan Kavakçı, bir süredir Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası ilişkiler uzmanı ve tercümanı olarak görev alıyor. Ocak 2019 yılında ise Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Kavakçı, birçok görüşmede görev üstlendi. Kavakçı, İstanbul'da 2018 yılında yapılan Dörtlü Suriye zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile yapılan görüşmelerde hazır bulundu.