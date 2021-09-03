Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan’dan başörtülü teğmene skandal hakaret!

Ömer Beyazal, "Sınıfına gittiğim ve onunla tanıştığım gün, "Bugün hayatımızın geri kalanının ilk günüdür" demiştim. Müberra, geçmişte yaşadıklarımızdan ziyade gelecek için planlar yapan öğrencilerimizden birisiydi. Son derece disiplinli, azimli ve başarılıydı.

Devletim benim için ne yapabiliri sorgulayan değil, ben devletim için ne yapabilirim anlayışını benimseyen karakterli, saygılı ve vefalı bir evladımızdı. Elde ettiği başarılarından dolayı gurur duyuyor ve bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum.

Muammer Önalan: Derslerinde başarılı, manevi değerleri yüksek, azimli ve ne istediğini bilen bir öğrencimizdi. Mezuniyet yıllığında arkadaşları onu, konuşkan, kararlı, paylaşımcı biri olarak tanımlıyorlar.

Mezun olduğu yıl Milli Savunma Üniversitesi'ne yerleşen üç öğrencimizden biriydi. Harp okullarına girmek istediğini söylediğinde tek ihtiyacı olan şey onu biraz cesaretlendirmekti. Okulu kazanması da başarıyla mezun olması da öğretmenleri olarak bizleri çok gururlandırdı.