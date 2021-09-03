Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'dan başörtülü teğmene skandal hakaret!
FETÖ'cüleri ve darbecileri savunan Sözcü yazarı Emin Çölaşan şimdi de Türkiye tarihine geçen teğmen Müberra Öztürk'ü hedef aldı. İlk başörtülü teğmen olan Müberra Öztürk'e hakaretler savuran Çölaşan, darbeci orduya özlemini de bir kez daha yineledi. İşte Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın yazısındaki o skandal ifadeler...
AK Parti hükümeti ve İslam'ı simgeleyen her hangi bir olayda saldırganlığını gözler önüne seren Sözcü yazarı Emin Çölaşan bir kez daha ortaya çıktı. Kara Harp Okulu'nda mezun olan ilk başörtülü teğmen olan Müberra Öztürk'ü hedef alan Çölaşan iğrenç hakaretlerde bulundu.
İşte Emin Çölaşan'ın yazısındaki o skandal ifadeler:
Emin Çölaşan yazısına "Sevgili okurlarım, bizi artık çok farklı bir Türkiye'de yaşamaya zorluyorlar. Karşımıza hiç de alışık olmadığımız manzaralar çıkarılıyor." şeklindeki skandal ifadelerle başladı.
BAŞÖRTÜLÜ MÜBERRA ÖZTÜRK'E HAKARET
2017'deki düzenleme ile kalkan başörtüsü yasağını hiçe sayan Çölaşan, "Harp Okulunda başı örtülü kız öğrenciler de okuyor (muş). Onlardan birini birkaç gün önce izledik. Teğmen olmuştu. Diploma törenine kafasındaki türbanla çıktı. Diplomasını Genelkurmay Başkanı verdi. Bundan sonra görev alacağı her askeri birlikte örtüsüyle çalışacak, günah olur diye saçları asla görünmeyecek. Belki bu nedenle önü açılacak ve zamanı geldiğinde generalliğe terfi ettirilecek!" diyerek hakaretler savurdu.
DARBECİ KOMUTANLARA ÖZLEMİNİ DİLLENDİRDİ
Darbe destekçisi Sözcü yazarı Çölaşan yazısında skandallarına devam etti. Adeta başörtülülere ettiği hakaretlerle yetinmeyen yazar, darbeci orduya özlemini yineledi.
Çölaşan "Millete yakınlaşan milletle bir araya gelen TSK'nın Bizim geçmişte bir ordumuz vardı… Atatürk'ün ordusu idi. İktidarda olan partinin siyasetine alet edilmezdi. Bugünkü olanaklara belki sahip değildi ama biz o ordumuzla her zaman gurur duyardık. AKP iktidarı o orduyu komuta kademelerinden başlayarak sildi attı ve yaptığı atamalarla sindirdi. Şimdi yerine yenisini koyuyor." ifadelerine yer verdi.
ÇEVİK BİR'E SKANDAL DARBE ORUSU
Hürriyet eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, 2012 yılında hazırlanan 28 Şubat belgeselinde Emin Çölaşan'ın Çevik Bir'e Genelkurmay Karargahı'nda "Siz onu bırakın darbe yapacak mısınız? Yapmayacak mısınız?" sorusunu yönelttiğini ifade etti.
Çölaşan ise sorunun bu şekilde değil "Paşam gerekirse silah kullanacak mısınız?" şeklinde olduğunu belirtmişti.
TSK'NIN İLK BAŞÖRTÜLÜ TEĞMENİ MÜBERRA ÖZTÜRK
Rize'nın Ardeşen ilçesinde yaşayan Müberra Öztürk, liseyi bitirdikten sonra 2017'de girdiği sınavlarda, Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü öğrencisi oldu.
Geçtiğimiz günlerde okul 5'incisi olarak mezun olan ve Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı unvanını da alan Teğmen Müberra Öztürk, diplomasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in elinden aldı.
Müberra'nın başarısı memleketi Ardeşen'de de coşku ve sevinçle karşılandı. Öğrenim gördüğü Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi Müdürü Ömer Beyazal ve rehber öğretmeni Muammer Önalan, Müberra Öztürk'ü Sabah gazetesine anlattı.
Ömer Beyazal, "Sınıfına gittiğim ve onunla tanıştığım gün, "Bugün hayatımızın geri kalanının ilk günüdür" demiştim. Müberra, geçmişte yaşadıklarımızdan ziyade gelecek için planlar yapan öğrencilerimizden birisiydi. Son derece disiplinli, azimli ve başarılıydı.
Devletim benim için ne yapabiliri sorgulayan değil, ben devletim için ne yapabilirim anlayışını benimseyen karakterli, saygılı ve vefalı bir evladımızdı. Elde ettiği başarılarından dolayı gurur duyuyor ve bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum.
Muammer Önalan: Derslerinde başarılı, manevi değerleri yüksek, azimli ve ne istediğini bilen bir öğrencimizdi. Mezuniyet yıllığında arkadaşları onu, konuşkan, kararlı, paylaşımcı biri olarak tanımlıyorlar.
Mezun olduğu yıl Milli Savunma Üniversitesi'ne yerleşen üç öğrencimizden biriydi. Harp okullarına girmek istediğini söylediğinde tek ihtiyacı olan şey onu biraz cesaretlendirmekti. Okulu kazanması da başarıyla mezun olması da öğretmenleri olarak bizleri çok gururlandırdı.
BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI 2017'DE KALKTI
Milli Savunma Bakanlığı'nca Şubat 2017'de yapılan düzenlemeyle TSK'da başörtüsü yasağı kalkmış, isteyen kadın subay-astsubayların başörtüsü takabilmesinin önü açılmıştı.
Uygulama askeri öğrencileri de kapsıyor. Daha önce Hava Harp Okulu'na Merve Gürbüz isimli bir öğrenci de başörtülü olarak kabul edilmişti.
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