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Son dakika: MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2021
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Son dakika: MSB: Yunanistan’a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesini yakalandığını duyurdu.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

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